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Öldüresiye dövdü

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Lefkoşa’da Adem Bilgi adlı kişi, bir eğlence mekanı önünde Burcu Yavuz’u feci şekilde darp etti ve Yavuz’un elmacık kemiğinin kırılmasına neden oldu

Öldüresiye dövdü

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da tartıştığı Burcu Yavuz’un elmacık kemiğini kıran zanlı Adem Bilgin tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Havva Yorgancı, olguları aktardı. Polis, 20 Aralık’ta saat 02.30’da bir eğlence tesisi önünde Lefkoşa’da sakin zanlı Adem Bilgi’nin aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Lefkoşa’da sakin Burcu Yavuz’un vücudunun muhtelif yerlerine tekme atıp, ciddi şekilde darp ettikten sonra yere düşmesini sağlayıp, yüzüne defalarca tekme atıp, sol elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu mahkemeye aktardı. Polis, zanlının üniversite öğrencisi olduğunu belirterek, yargılanıncaya değin uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, zanlının ileride görüşülecek davasında hazır olmasını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yapın polis karakoluna ispatı vücutta bulunması, KKTC vatandaşı muteber 2 kefilin 75’er bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

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