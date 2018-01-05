Olaylı mahkeme

Girne’de dört gün önce iki yayaya çarparak ölümlerine neden olan araç sürücüsü Adnan Tokmak dün mahkemeye çıkarıldı. Kazada yaşamlarını yitiren Türkseven ile Knight’ın yakınları, mahkeme önünde isyan etti, zanlının kardeşi işe kavgaya girdi

Evrim KAMALI

Girne-Alsancak bölgesinde 1 Ocak 2018 tarihinde yolu yaya olarak geçmeye çalışan İrlanda vatandaşı 53 yaşındaki June Knight ve 34 yaşındaki Aziz Türkseven’e çarparak ölümüne neden olan sürücü 32 yaşındaki Adnan Tokmak dün teminat talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Trafik Şube’de görevli polis çavuşu Adil Ertepınar, Adnan Tokmak’ın 1 Ocak 2018 tarihinde meydana gelen ölümlü kazanın ardından tutuklandığını söyledi. Polis çavuşu Adil Ertepınar, kazanın Merit Otel kavşağı yakınlarında Girne-Güzelyurt anayolunda sabaha yakın 02.30 sıralarında meydana geldiğini kaydetti

Ertepınar, zanlı Tokmak’ın yönetimindeki DZ 512 plakalı araç ile Girne istikametine doğru 212 promil alkollü içki tesiri altında dikkatsizce seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan iki şahsa çarparak ölümüne neden olduğunu kaydetti. Zanlının kaza esnasında 210 promil alkollü olduğunu, süratli ve dikkatsiz sürüş yaptığını, aracın başka bir şahıs adına ve sigortasız olduğunu kaydeden polis, zanlının 2005 yılında da alkollü araç kullandığı için hakkında işlem yapıldığını söyledi. Zanlının çalışma izninin kazadan sonra işveren tarafından iptal edildiğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, yaşanan kazanın toplumda infiale neden olduğunu belirterek zanlının tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla 3 ay süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdiğini açıkladı.

Bu arada kazada yaşamlarını yitiren Aziz Türkseven ile June Knight’ın yakınları mahkeme önünde toplandı. Yakınları yaşanan kazaya isyan etti. Mahkemeye gelen zanlı Tokmak’ın kardeşi ile ölenlerin yakınları tartıştı. Polis, tartışmayı ayırırken Aziz’in annesi “Tek çocuğumdu. Oğlum gitti, artık geri gelmez” diye isyan etti.