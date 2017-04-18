Olaylı mahkeme

Alsancak’ta fantazi sırasında ortaya çıkan olayla ilgili dünkü mahkemede gerginlik yaşandı. Kocaya saldıran sevgili cezaevine gönderilirken, kadın teminatla serbest bırakıldı. Kocanın ailesi ise olay çıkardı

Evrim KAMALI

Alsancak’ta meydana gelen olay, herkeste şaşkınlık yarattı.

Evli ve üç çocuk annesi olan Hatice Çelik, sevgilisini, kocasıyla birlikte cinsel ilişkiye girdiği sırada izlemesi için yatak odasına aldı.

Kocası O.Ç’yi ellerinden ve ayaklarından yatağa bağlayan H.Ç., 4 yıldır sevgili olduğu Zidan Tecimer’i yatak odasının penceresinden içeriye soktu.

Gözleri, fantezi için bezle kapalı olan O.Ç., durumdan habersiz bir şekilde karısıyla birlikte ilişkiye girmeye başladı.

İlk başta sevişmeyi izlemek için odaya giren Zidan Tecimer, duruma daha fazla dayanamayıp önce sevgilisi Hatice Çelik’i yataktan attı, ardından da eli ayağı bağlı O.Ç.’yi darp etti.

Kavgayı ayırmaya çalışan Hatice Çelik de olaydan nasibini alarak sevgilisinden dayak yedi.



Olayın ardından Lapta Polis Karakolu’na gidip şikayetçi olan O.Ç., karısı ve sevgilisinden şikayetçi oldu.

Girne-Alsancak bölgesinde geçtiğimiz Perşembe günü yaşanan olayda kocasını yatağa bağlayıp, sevgilisinin gözü önünce cinsel ilişkiye giren Hatice Çelik ile gördüklerine dayanamayıp Çelik’i de eşi O.Ç’yi de darp eden Zidan Tecimer dün Girne’de mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı. İddialara göre, 2 yıldır Hatice Çelik ile ilişki yaşayan Zidan Tecimer, kıskançlık yüzünden olay çıkardı. Hatice Çelik, sevgilisine izlettirmek için şöyle bir plan yaptı. Tek katlı evinin camını açık bırakan Çelik, kocası O.Ç’yi ellerinden yatağa bağladı. Daha sonra kocası ile ilişkiye giren Çelik, sevgilisi Tecimer’in görmesi için perdeleri açtı. Gördükleri karşısında kıskançlık krizine giren Tecimer, açık olan camdan içeri girdi ve yatağa bağlı koca ile sevgilisi Tecimer’i ciddi şekilde darp etti.

SEVGİLİSİNİ HIRSIZ OLARAK LANSE ETTİ

Tecimer olay yerinden kaçarken, darp edilen O.Ç ile eşi Hatice Çelik polise giderek şikâyetçi oldu. Hatice Çelik, eve hırsız girdiğini, eşi ile kendisini darp ettiğini öne sürdü. İlişkiden habersiz ola O.Ç de aynı yönde polise ifade verdi. İfade üzerine tespit edilerek gözaltına alınan Tecimer, hırsızlık iddialarının doğru olmadığını, Hatice Çelik ile iki yıldır ilişkisi olduğunu söyledi. Olay günü Çelik’in kendisini çağırdığını ve kocası ile ilişkisini izlettirmek istediğini anlatan Tecimer, hırsızlık olayından aklanırken aleyhinde mülke tecavüz ve darp suçundan soruşturma başlatıldı. Polise eve hırsız girdiğine dair yalan bilgi veren Hatice Çelik’in ise polise itirafta bulunduğu belirtilirken, Çelik aleyhine de Amme fesatçılığından dava getirildi.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Olayın ardından tutuklanan ve 3 gündür polis gözetiminde bulunan Tecimer ile Çelik teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı. Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis, zanlı Zidan Tecimer’in “Mülke tecavüz” ve “Ciddi darp”, zanlı Hatice Çelik’in ise “Polise yalan bilgi verme” ve “Amme fesatçılığından” tutuklandığını anlattı. Polis, zanlılar aleyhinde başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ifade ederek uygun bir teminata bağlanmaları talebinde bulundu.

BİRİ CEZAEVİNE GİTTİ

Mahkeme, zanlı Zidan Tecimer’in davaları görüşülünceye kadar yurt dışına çıkışını yasaklayarak 2 bin TL nakdi, bir kefilin 50 bin TL’lik kefalet senedi ile serbest bırakılmasına karar verdi. Mahkeme Hatice Çelik’in ise yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 3 bin TL nakdi, 50 bin TL şahsi kefalet imza ederek serbest bırakılmasına emir verdi. Mahkemenin teminat şartlarını yerine getiremeyen Tecimer, 1 ayı geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilirken, Çelik davaları görüşülünceye kadar serbest kaldı.

SALDIRMAYA KALKIŞTILAR

Mahkemenin ardından darp edilen Çelik’in eşinin çocukları ve yakınları olay çıkardı. Polis aracına götürülmek için mahkeme salonundan çıkarılan Zidan Tecimer ve Hatice Çelik, O.Ç.’nin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Mahkemedeki polis ekipleri ek takviye çağırmak zorunda kaldı. Girne Adli Şube’de ve CÖŞ’te görevli polis ekipleri mahkemeye geldi.

SALDIRGANLARA DAVA OKUNDU

Polis, mahkemede usulsüz davranışta bulunarak olay çıkaran üçü kadın 5 kişiyi, yargıç emri ile tutukladı. Tutuklanan Ferhat Aruk, Mesut Çelik, Hacer Aruk, Nur Şengün ve Mevlana Çimçik’e “Rahatsızlık ve uygunsuz tavır hareket” davası okunurken, Ferhat Aruk ve Mesut Çelik’e “Darp” davası da okundu.