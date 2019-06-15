Öğrenciler güzellik bakım ürünlerini çaldı

Lefkoşa’da bir süpermarketten toplam değeri 380 TL olan güzellik bakım ürünlerini kasaya ödeme yapmadan marketten çıkaran dört öğrenci tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Lemar Süpermarket’e giden yaşları 19 ile 22 olan 4 kadın zanlı bakım ürünleri çaldığı gerekçesiyle tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlılar Çiğdem Bilgiç, Perçin Gülmez, Nida Yağşı ve Sümeyra Oran’ın 31.05.2019-10.06.2019 tarihleri arasında 11.00-21.00 saatleri arasında Lefkoşa' da faaliyet gösteren Lemar Küçük Kaymaklı şubesi market içerisindeki 2 adet Schwarzhopf Gliss marka 200 ml.saç bakım, 2 adet Loreal Elseve 150 ml kozmetik, 1 adet Nivea marka 150 ml.cream care, 3 adet Elidor marka 100 ml. saç serumu, 1 adet Niveamarka 150 ml.yüz yıkama köpüğü, 1 adet Neutragene marka 50ml. cream, 1 adet Nivea 200 ml. Tonik, 1 adet Elseve marka 200ml. bakım spreyi, 1 adet Nivea marka 200 ml. toniğini toplam değerleri 381.61 TL'yi kasaya ödeme yapmadan marketten çıkararak sirkat ettiklerini belirtti. Polis, TC uyruklu olan ve KKTC' de öğrenci statüsünde bulunan zanlıların davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan, zanlıların haftada iki gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve yurtdışına çıkışlarının yasaklanmasına emir verdi