Narkotik ekiplerinin aldığı ihbar üzerine Mağusa’da bulunan bir öğrenci yurduna düzenlediği operasyonda uyuşturucu ele geçirilirken konu uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalışan Farooq Umar Musa ile Dorian Safi Niyo suçüstü tespit edildi

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da bulunan bir öğrenci yurdunda uyuşturucu madde olduğu yönünde ihbar alan Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri konu öğrenci yurdunun 33 numaralı odasına düzenlediği operasyonda yaklaşık 20.5 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ele geçirdi. Konu uyuşturucu maddeleri yok etmeye çalışan Farooq Umar Musa ile Dorian Safi Niyo ise suçüstü tespit edilerek tutuklandı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçlamasıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’nde nöbetçi yargıç huzuruna çıkarılan zanlı Musa ile Niyo aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

POLİS GELİNCE MADDELERİ YOK ETMEYE ÇALIŞTILAR…

Meselenin tahkikat memuru Mahir Türe, 14 Nisan tarihinde alınan bir bilgide zanlı Farooq Umar Musa’nın kalmakta olduğu 33 numaralı odada kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Ayni gün konu yurt odasının önüne gidilerek kapının defalarca çalındığını ancak kapının açılmayıp içeriden koşuşturma seslerinin gelmesi üzerine güvenlik görevlilerinden yardım istendiğini belirten Türe, 33 numaralı odanın kapısının güvenlik görevlileri tarafından kartlı sistem ile açıldığını söyledi. Türe, kapının açılıp içeriye girilmek istendiği sırada zanlı Musa’nın kapıyı ittirip açılmasını engellemeye çalıştığını belirterek, makul güç kullanarak zanlı Musa’nın alıkonulduğunu açıkladı. Zanlı Dorian Safi Niyo’nun ise o esnada tasarrufunda bulundurduğu yaklaşık 20 gr ağırlığındaki Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan maddeleri su dolu kovaya döküp konu maddeleri yok etmeye çalışırken suçüstü tespit edildiğini açıklayan Türe, zanlı Niyo’nun da alıkonulduğunu söyledi. Türe, akabinde konu oda içerisinde arama yaptıklarını ve buzdolabı üzerinde yaklaşık 500 mlgr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Türe, zanlıların 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Mine Güçlüer, zanlı Farooq Umar Musa ile Dorian Safi Niyo’nun tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.