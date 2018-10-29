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Öğrenci evinde uyuşturucu

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Girne’de narkotik ekipleri önceki gün iki öğrencinin kaldığı dairede yaptığı operasyonda, uyuşturucu madde ele geçirdi

Öğrenci evinde uyuşturucu
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Evrim KAMALI

Narkotik ekipleri önceki gün iki öğrencinin kaldığı dairede yaptığı operasyonda,  uyuşturucu madde ve plastik öğütücü ele geçirdi. Zanlılar Ebenzer Shma ve Ayodeji Stephen tutuklanmalarının ardından dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis memuru Mustafa Zor olayla ilgili bulguları aktardı. Zor, zanlılar Ebenzer Shma ve Ayodeji Stephan kaldıkları evde gerçekleşen aramada iki ayrı yatak odasında şeffaf naylona sarılı 3 gram Hintkeneviri, cam kavanoz içinde 7 adet tütünle karışık içerisinde uyuşturucu madde bulunan sigara, plastik öğütücü ele geçirdiklerini söyledi. Zor, evde devam eden aramada salonda bulunan saksı içinde gizlenmiş 1 gram Hintkeneviri ve zanlıların kullanımındaki araçta yarım gram Hintkeneviri ve içinde uyuşturucu madde bulunan sarma sigara bulunduğunu kaydetti. Soruşturmanın devam ettiğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirten polis memuru, zanlıların soruşturma maksatlı 3’er gün tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Musa Avcıoğlu, zanlılar aleyhindeki soruşturmanın henüz tamamlanmadığına dikkati çekerek 3’er gün tutuklu kalmalarına karar verdi.

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