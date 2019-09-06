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Öğrenci belgelerini sahteleyerek vize almak istediler

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Yabancı uyruklu iki öğrenci, UKÜ’den aldıkları öğrenci belgeleri üzerinde sahteleme yaparak TC Elçiliği’nden öğrenci vizesi almak isterken yakalandılar

Öğrenci belgelerini sahteleyerek vize almak istediler
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Evrim KAMALI

Öğrenci vizesi almak için sahteledikleri öğrenci belgelerini TC elçiliğine vermeleri üzerine tutuklanan zanlılar Damola Charles Awopetu ve Chibuzo John Mark Ugah dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Ali Aydoğanlı, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlılar Damola Charles Awopetu ve Chıbuzo John Mark Ugah sahte belge düzenleme ve sahtelenmiş belgeyi tedavüle sürme suçlarına methaldar olduklarını söyledi.Polis,  04.09.2019 tarihinde saat 10.30 raddelerinde Lefkoşa da Bedreddin Demirel Caddesi üzerinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti Elçiliğine giden Lefkoşa da sakin Damola Charles Awopetu’nun kendi adına düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine ait öğrenci belgesi üzerindeki tarih kısmında oynama yapmış yine Lefkoşa’da sakin Chibuzo John Mark Ugah’ın ise yine daha önceden hazırlamış olduğu kendi ismine düzenlenen Uluslararası Kıbrıs Üniversitesine ait öğrenci belgesini vize almak için TC elçiliğinde görevli memura ibraz ederek sahte belgeyi tedavüle sürdüklerini mahkemeye aktardı. Polis, Awopet öğrenci izni olmasına rağmen üniversite kaydının iptal olduğunu zanlı Ugah’ın ise halen daha bir üniversitede öğrenci olmasına rağmen okula borcu olduğundan dolayı öğrenci belgesi alamadığını söyledi. Polis, zanlıların aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlıların mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Gülay Süleymanoğlu, zanlıların 40 günü aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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