Oğlu işten atıldı diye bıçakladı

Hüseyin İpçioğlu adlı kişi, oğlunun işten durdurulmasına sebep olduğu gerekçesiyle Değirmenlik'teki bir işyerine gitti ve orada Ahmet Taş adlı kişiyi darp etti. Taş’a bıçak sallayan İpçioğlu, kavgayı ayırmaya gelen Muhammed Essa Rana’yı da yaraladı

Evrim KAMALI

Değirmenlik'de faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde çıkan tartışmada bıçağa sarılan 44 yaşındaki zanlı Hüseyin İpçioğlu, Muhammed Essa Rana’yı yaralaması üzerine tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Mehmet Kanteper olayla ilgili bulguları aktardı. Kanteper huzurda bulunan zanlı Hüseyin İpçioğlu’nun 16 Şubat tarihinde saat 14.30 sıralarında Değirmenlik'de faaliyet gösteren bir iş yeri içerisinde daha önceden aynı iş yerinde çalışan oğlunun işten durdurulmasına sebep olduğuna inandığı, Ahmet Taş ile tartıştıklarını söyledi. Polis zanlı İpçioğlu’nun tartışma sırasında Taş’ı darp edip daha sonra tasarrufunda bulunan bıçağı Taş’a doğru gelişi güzel salladığı esnada, kavgayı ayırmaya çalışan Muhammed Essa Rana’nın sağ el avuç içinde yüzeysel olarak yaralanmasına sebep olduğunu söyledi. Polis kavganın ayrıldığını zanlının olay yerinden ayrılıp iş yerinin üzerinde bulunan evine gittiğini ve kıyafetlerini değiştikten sora yeniden elinde bıçakla döndüğünü söyledi. Polis memuru Mehmet Kanteper zanlının orada bulunanlar ile arasında kavga çıktığını ve çıkan kavgada yüzüne almış olduğu darbelerden hafif şekilde yaralandığı ve diğer şahıslar aleyhine de soruşturma başlatıldığını belirtti. Polis memuru Mehmet Kanteper zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın tamamlandığını zanlının TC uyruklu ve ülkemizde yasal statüsü bulunmadığını belirterek mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlamasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı olay yerine ikinci sefer gittiğinde kendisine oradakilerin saldırdığını ve orada bulduğu bıçağı kendisini korumak için aldığını söyledi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının yasal statüsü ve işlemiş olduğu suçu da dikkate alarak 1 ay süre ile davaları görüşülünceye değin hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.