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Öfkeli kiracı, evi harabeye çevirdi

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Girne’de ev sahibine öfkelenen Mehmet Kıral, kiracı olarak kaldığı daireyi harabeye çevirdi. Ev içerisindeki eşyaları kıran Kıral, 20 bin TL hasara yol açtı

Öfkeli kiracı, evi harabeye çevirdi
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Evrim KAMALI

Girne’de ev sahibinin baskısına dayanamayan Mehmet Kıral, önceki gün kiracı olduğu evde her şeyi kırdı döktü. Kıral, N. P’nin sorumluluğunda olan Özyalçın apartmanın 5 numaralı dairede ne var ne yoksa kırarak 20 bin TL hasar yaptı. Püsküllü’nün şikâyeti üzerine önceki gün gözaltına alınan zanlı Kıral, dün tutukluluk talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube2de görevli polis memuru Kader Artan, zanlı Mehmet Kıral’ın “Kasti hasar” suçundan tutuklandığını anlattı. Polis memuru Kader Artan, zanlı Kıral’ın Neriman Püsküllü sorumluluğunda kiracı olarak kaldığı daireden çıkarılmak istendiğini ve zanlının daireye büyük zarar verdiğini söyledi. Artan, yapılan tespitte Kıral’ın kiracı olarak kaldığı dairenin yedi camını, iki adet mutfak dolabını, üç adet boydan aynayı, altı adet priz, dört adet oda kapısı, bir adet klozet, iki adet lavaboyu, bir adet avize ve bir adet bulaşık makinesini kasten kırarak 20 bin TL hasar verdiğini kaydetti. Soruşturmanın henüz tamamlanmadığını kaydeden Artan, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlı aleyhindeki soruşturmanın tamamlanabilmesi için 2 gün tutukluluk emri verdi.

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