Ocakta unutulan kap, yangına neden oldu

Serdarlı’da dün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.Yangın saat 11.50’de, Salih Erbay’a ait ambar olarak kullanılan bahçe evi içerisinde meydana geldi. Yangın Erbay’ın köpekleri için kemik kaynattığı sırada ocak üzerinde unutulan kabın alev alması sonucu yaşandı. Yangın sonucu bir adet jeneratör ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.
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