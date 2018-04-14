Ocakta unutulan kap, yangına neden oldu

Serdarlı’da ambar olarak kullanılan bahçe evinde çıkan yangın, korkulu saatler yaşattı

Serdarlı’da dün öğle saatlerinde çıkan yangın korkuttu.Yangın saat 11.50’de, Salih Erbay’a ait ambar olarak kullanılan bahçe evi içerisinde meydana geldi. Yangın Erbay’ın köpekleri için kemik kaynattığı sırada ocak üzerinde unutulan kabın alev alması sonucu yaşandı. Yangın sonucu bir adet jeneratör ve muhtelif eşyalar yanarak zarar gördü.