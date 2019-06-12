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Obezite, canından etti

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Gazimağusa’da sakin 24 yaşındaki Ahmet Gürağaç önceki gün sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

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Obezite, canından etti
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Dün yapılan otopside Gürağaç'ın ölüm sebebinin “obeziteye bağlı gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.

Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Gürağaç, dün öğlen namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

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