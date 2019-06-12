Obezite, canından etti

Dün yapılan otopside Gürağaç'ın ölüm sebebinin “obeziteye bağlı gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Gürağaç, dün öğlen namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Gazimağusa’da sakin 24 yaşındaki Ahmet Gürağaç önceki gün sabah evinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.
Dün yapılan otopside Gürağaç'ın ölüm sebebinin “obeziteye bağlı gelişen kalp yetmezliği” olduğu tespit edildi.
Ani ölümüyle sevenlerini yasa boğan Gürağaç, dün öğlen namazına müteakip Gazimağusa Mezarlığı’nda toprağa verildi.