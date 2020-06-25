Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili meselede zanlı olarak aranan Türkmenistan uyruklu Azat Nurmamedov tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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