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Nurmamedov tespit edilerek tutuklandı.

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Nurmamedov tespit edilerek tutuklandı.

 

 Veysi Akdeniz'in şüpheli ölümü ile ilgili meselede zanlı olarak aranan Türkmenistan uyruklu Azat Nurmamedov tespit edilerek tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. 

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