banner255
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
Mormenekşe, Hamitköy'ü morarttı
441 0
31 0
 
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
Çöp bidonlarını küfür eder gibi atıp gidiyorlar
222 0
Kupa, Levent Spor'un
Kupa, Levent Spor'un
60 0
57 0
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
Trafikte böyle sorumsuzluk olmamalı
73 0
Ağaca saldıranlar aranıyor
Ağaca saldıranlar aranıyor
37 0
banner82

Nissan Plaza'da korkutan yangın

banner27

banner262
Nissan Plaza'da korkutan yangın
banner267

Hamitköy'deki Nissan Plaza'da öğleye doğru başlayan yangın korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Hamitköy'de Anıt Tepe Caddesi üzerinde bulunan Nissan isimli iş yerinin kaporta - boya bölümündeki araç boya fırınında yangın çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 11.50 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu iki araç boyama fırını, muhtelif boya malzemeleri ve fırın içerisinde bulunan bir araç yanarak zarar gördü. Ayrıca binada yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.