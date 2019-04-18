Nissan Plaza'da korkutan yangın

Hamitköy'deki Nissan Plaza'da öğleye doğru başlayan yangın korkulu dakikaların yaşanmasına neden oldu.

Hamitköy'de Anıt Tepe Caddesi üzerinde bulunan Nissan isimli iş yerinin kaporta - boya bölümündeki araç boya fırınında yangın çıktı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, 11.50 sıralarında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Çıkan yangın sonucu iki araç boyama fırını, muhtelif boya malzemeleri ve fırın içerisinde bulunan bir araç yanarak zarar gördü. Ayrıca binada yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.