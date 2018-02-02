Nijeryalı cinayetinde tutuklu sayısı 6’ya yükseldi

Mağusa’da Kennedy Taomwabwa Dede’nin döverek öldürülmesiyle ilgili tutuklu sayısı arttı. Dün de 21 yaşındaki Onur Körkurt, 28 yaşındaki Aydan Sel ve 17 yaşındaki bir kız tutuklandı

Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da Kennedy Taomwabwa Dede’yi evinden darp edip kaçırarak Çanakkale Göleti’ne götüren ve burada da Dede’yi ciddi şekilde darp ederek ölümüne neden olduğu iddia edilen 3 zanlı daha tutuklandı. Dede’yi öldürdükleri gerekçesiyle 30 Ocak tarihinde tespit edilerek tutuklanan 22 yaşındaki zanlı Zekeriya Kurucu, 18 yaşındaki zanlı Ozan Körkurt ve baş harfleri B.Ç olan 16 yaşındaki kız zanlının ardından aranan 21 yaşındaki Onur Körkurt, 28 yaşındaki Aydan Sel ve baş harfleri S.D olan 17 yaşındaki kız zanlı da önceki gece tespit edilerek tutuklandı. “Adam öldürme”, “İnsan kaçırma” ve “Ciddi darp” suçlarıyla ilgili olarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlı Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki kız zanlı S.D aleyhine 1’er günlük tutukluluk süresi temin edildi. Cinayet ile ilgili olarak tutuklu sayısı 6’ya çıkarken meselede ele başı olduğu iddia edilen 28 yaşındaki Nidai Şanlı’nın ise 30 Ocak tarihinde ED 581plakalı aracı ile Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edildi.

CESEDİN BULUNMASINDAN YARIM SAAT ÖNCE GÖLET BÖLGESİNDEYDİLER

Dövülerek öldürülen Kennedy Dede’nin cansız bedeni 30 Ocak tarihinde saat 16:45’te Çanakkale Göleti’nde çıplak vaziyette bulunmuştu. Elde edilen bilgilere göre olay yerine yakın bir marketin güvenlik kameraları incelendi ve aranan Nidai Şanlı ile zanlı Aydan Sel’in 30 Ocak tarihinde Dede’nin cesedinin bulunmasından yarım saat önce bölgede olduğunun tespit edildiği öğrenildi. Yine elde edilen bilgilere göre Nidai Şanlı’nın, Dede’nin cesedinin bulunmasından çok kısa bir süre sonra apar topar ED 581 plakalı aracı ile Akyar Kara Giriş Kapısı’ndan Güney Kıbrıs’a geçtiği öğrenildi.

KARŞILARINDA POLİSİ BULDULAR...

Zanlı Aydan Sel, önceki gece Pile’de kıskıvrak yakalanırken, zanlı Onur Körkurt ile 17 yaşındaki S.D ise korktukları için polise giderek teslim oldular. Elde edilen bilgilere göre parasız kalan Nidai Şanlı ile Aydan Sel, önceki gece kendilerine para getirmesi için anlaştıkları kişi ile buluşmak üzere ED 581 plakalı araçla Pile içerisine gittiler. Kendilerine para getirecek olan kişiyi beklemeye başlayan Nidai Şanlı ile Aydan Sel karşılarında polisi görünce neye uğradıklarını şaşırdı. Aydan Sel polis tarafından kıskıvrak yakalanırken, Nidai Şanlı’nın ise son anda kaçmayı başardığı öğrenildi.

Kennedy Dede’nin cinayete kurban gitmesiyle ilgili olarak günlerdir bazı basın kuruluşları çeşitli iddialara yer verilirken, bazı basın kuruluşları ise cinayet anının bir vatandaş tarafından videoya çekildiği iddialarına yer verdi. Polis ise cinayet anını içeren herhangi bir videonun olmadığını söyleyerek bu bilgiyi yalanladı.

TEKNİK TAKİP SONUCU TESPİT EDİLDİLER...

Kennedy Dede’nin cesedinin Çanakkale Göletinde bulunması ve haber sitelerine “Gölette ceset bulundu” şeklinde haberlerin çıkması üzerine Kennedy Dede’nin yaşadığı apartmandaki bazı vatandaşların polisi arayarak bir gece önce apartmanda kavga gürültü olduğunu ve bulunan cesetle alakalı olabileceği yönünde ihbarlarda bulundukları öğrenildi. Alınan ihbar üzerine harekete geçen polis, Dede’nin kalmakta olduğu Kuzenler Apartmanına giderek apartmandaki ve bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, kamera görüntülerinde Nidai Şanlı’nın aracının görüldüğünün tespit edildiği öğrenildi. Tahkikatı genişleten polis ekipleri teknik takip sonucu 7 zanlıyı da tespit etti.

YASA DIŞI YOLLARDAN GÜNEY KIBRIS’A GEÇTİLER...

Meselenin tahkikat subayı Müfettiş Erkan Yahat, 29 Ocak tarihinde saat 21:45’te zanlı Onur Körkurt, Aydan Sel ve 17 yaşındaki zanlı S.D’nin yanlarında bulunan, 31 Ocak tarihinde mahkemeye çıkarılan zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt, 16 yaşındaki B.Ç ve henüz tespit edilemeyen bir erkek şahıs ile birlikte Kali Land bölgesinde bulunan Kuzenler Apartmanı Daire 7’de kalan Nijerya uyruklu Kennedy Dede’yi evi içerisinden zorla darp edip alarak GU 042 plakalı araçla kaçırdıklarını belirtti. Zanlıların Dede’yi Çanakkale Göletine götürüp orada da ciddi şekilde darp ettiklerini belirten Yahat, Dede’nin ölümüne neden olduklarını açıkladı. Yahat, zanlı Zekeriya Kurucu, Ozan Körkurt ve B.Ç’nin 31 Ocak tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak aleyhlerinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildiğini anımsattı. Zanlı Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin 30 Ocak tarihinde yasa dışı yollardan Güney Kıbrıs’a geçtiklerini belirten Yahat, zanlıların 31 Ocak tarihinde ise akşam saatlerinde gelip teslim olduklarını açıkladı. Soruşturması yürütülen meselenin ciddi bir mesele olduğunu belirten Yahat, soruşturmanın selameti açısından zanlıların 1’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

ZANLI S.D PİŞMAN OLDUĞUNU SÖYLEDİ...

Mahkemede söz alan 17 yaşındaki zanlı S.D “Pişman olduğum için geri geldim zaten. Pişman olduğum için kaçmadım” dedi.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Onur Körkurt, Aydan Sel ve S.D’nin tahkikat maksatları bakımından 1’er gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi. 6 zanlı bugün yeniden mahkemeye çıkarılacak.