Nijerya uyruklu adam kayıp

1 Temmuz tarihinden beridir kayıp olduğu bildirilen Nijerya uyruklu 33 yaşındaki Obasanjo Adeola OWOYALE halen bulunamamıştır. Söz konusu şahsı görenlerin en yakın polis merkezine haber vermeleri önemle rica olunur.
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