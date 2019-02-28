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Nigar Tevfik cinayetinde olgular dinlenecek

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Nigar Tevfik cinayetinde olgular dinlenecek
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Evrim Kamalı

Doğancı'da geçtiğimiz yıl 27 Şubat’ta eşi Nigar Tevfik'i av tüfeği ile vurarak öldüren İbrahim Erhalk dün Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Nigar Tevfik’in kız kardeşleri ile yakın akrabaları dünkü davayı takip etti. Oldukça üzgün olan aile, “Adaletin yerini bulmasını istiyoruz” dedi.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer’in huzurunda görüşülen davanın dünkü oturumunda, KKTC Başsavcılığı adına Kıdemli Savcı Ahmet Varol ve sanığın avukatı Mustafa Asena hazır bulundu.

Davada söz alan avukat Mustafa Asena, davaya konu ses kayıtlarını sanıkla birlikte cezaevinde dinleyebilmesine olanak sağlanmasını talep etti. Başsavcı Yardımcı Muavini Ahmet Varol, davanın olgularında savunmayla birkaç husus dışında uzlaşıya vardıklarını söyleyerek, 1 Mart 2019 tarinde davanın olgularını vermek için hazır olacağını beyan etti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, davanın olgularının dinlenmesi için davayı 1 Mart tarihine erteledi ve davaya konu ses kayıtlarının sanığa dinletilebilmesine cezaevi yönetismi tarafından olanak sağlanmasına direktif verdi.

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