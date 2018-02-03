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Nidai Şanlı tutuklandı

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Gazimağusa’da Nijerya uyruklu üniversite öğrencisi Kennedy Taomwabwa Dede’nin ölümüyle ilgili Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen Nidai Şanlı tutuklandı

Nidai Şanlı tutuklandı
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30 Ocak tarihinde ED 581 plakalı aracı ile Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen ve bugün tutuklanan Şanlı’nın bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.

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