Nidai Şanlı tutuklandı

30 Ocak tarihinde ED 581 plakalı aracı ile Güney Kıbrıs’a kaçtığı tespit edilen ve bugün tutuklanan Şanlı’nın bugün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılması bekleniyor.
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