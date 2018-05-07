Nereye gidiyoruz?

Girne Limanı arkasında dün sabah saatlerinde balık avlamaya giden Niyazi Yiğittürk’e ait aracın camları kimliği mechul şahıs veya şahıslarca kırılarak içerisinden saat ve elektronik nargile çalındı

Girne Limanı arkasında dün sabah saatlerinde balık avlamaya giden Niyazi Yiğittürk ve arkadaşı araçlarını bıraktıkları yere döndüklerinde karşılaştıkları manzara nedeniyle şok oldular.

Yaklaşık iki saat balık avladıktan sonra araçlarına geri döndüklerinde Niyazi Yiğittürk’e ait aracın iki yan camı kırılarak araç içerisinden saati ve arkadaşının elektronik nargilesi çalınarak araç talan edilmiş halde buldular.

Konuyla ilgili olarak Niyazi Yiğittürk sosyal medya hesabından olayı şöyle anlattı:

“Yer Girne... Bilmeyen arkadaşlara uyarı olsun buradan . Benim başıma geldi, size de aynısı olmasın .Buralar pislik insan dolu.Kıro ,hırsız,tinerci ,alkolik ne ararsanız var . Arabanızı park ederken 2 kere düşünün . İlk kez Girne bölgesinde balık avlamak adına sabah erkenden arkadaşımla yola koyulup Girne limanının arka bölgesine erken saatlerde vardık.Biraz arabada dinlendikten sonra saat sabah 6 da eşyalarımızı toparlayıp ,Denizciler Şehitliği'nin arkasında ki tepeden inip avlayacağımız yere ulaştık. Bu arada yürürken ,yolumuzun üzerinde aniden karşımıza köşede oturan ,sabahın o saatinde alkol içen yaşlı kıro tipli bir adam çıktı.Avımızı yapıp ,tam 2 saat sonra arabaya geri döndüğümüzde karşılaştığımız manzara buydu ! Her iki camım kırılmış , saatim çalınmış, cüzdanım karıştırılmış nakit bulamayınca geri konulmuş, arkadaşımın 600 TL değerindeki elektronik nargilesi çalınmış ve arabadaki oltalarımıza kasti hasar verilmiştir. Neyse ki ,koltuğun altına sakladığımız diğer cüzdan ve telefonu bulamamıştır. Bu arada bu olay daha önce aynı bölgede bir kaç kez daha yaşanmış. Anlayacağınız , sorumlular o bölgeye derhal bir düzen tertip getirmeli hatda ve hatda zabıta koymalıdır. Etraf alkol şişelerinden yürünemez hale döndü yazık güzel Kıbrıs'ıma ne hallere geldi..”