Narkotik köpeklerinden giriş izni çıkmadı

Narkotik dedektör köpeklerinin tespiti üzerine Ercan’dan giriş yapmak isteyen Murat Aydın’ın tasarrufunda üç gram, Kadir Kağan'ın üzerinde ise iki gram hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulundu

Evrim KAMALI

Ülkemize Türkiye'den tasarruflarındaki uyuşturucu madde ile gelen zanlılar Murat Aydın ve Kadir Kağan Narkotik dedektör köpekleri Cindy ve Liz tarafından yakalandı. Tutuklanan zanlılar dün Lefkoşa’da mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ozan Özder olayla ilgili bulguları aktardı. Özder, ülkemize 20 Aralık 2017 tarihinde, saat 20.30 sıralarında, Ercan Havaalanı'ndan giriş yapmak isteyen zanlıların üzerine narkotik detektör köpekleri Cindy ve Liz’in tespit vermişi sonucunda üzerlerinde yapılan aramada zanlı Murat Aydın’ın tasarrufunda yaklaşık 3 gram, zanlı Kadir Kağan'ın ise yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu söyledi.

Polis tutuklanan zanlıların gönüllü ifade verip suçlarını kabul ettiğini ancak teyit ve tekzibinin yapılacağını belirterek ilk etap da 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tacan Reynar zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.