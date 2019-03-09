banner255
Şampiyon Karakol İlkokulu
Şampiyon Karakol İlkokulu
13 0
Yürekler yandı
Yürekler yandı
500 0
 
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
Polis alkollü sürücünün oyununu yutmadı
394 0
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
Hitler’in Koştuğu Kader Mızrağı
42 0
Gol yok, avantaj yok
Gol yok, avantaj yok
50 0
104 0
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
Tükenmişlik sendromu ile başa çıkmanın 11 yolu
53 0
banner82

Narkotik köpeğinden giriş izni alamadı

banner27

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mesut Aşır’ın üzerinde narkotik detektör köpeğin tepki vermesi ile yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

banner262
Narkotik köpeğinden giriş izni alamadı
banner267

Evrim KAMALI

Girne Turizm Limanı’ndan, KKTC’ye giriş yapan 26 yaşındaki Mesut Aşır, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi ile uyuşturucu madde ile yakalanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis,  7 Mart 2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC’ye giriş yapan zanlının  üzerinde narkotik detektör köpeğin tepki vermesi ile yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının gözaltına alındığını, maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydeden polis,  soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise ilk kez Kıbrıs’a geldiğini, uyuşturucunun burada suç olduğunu bilmediğini, bağımlı olduğu için madde bulundurduğunu söyledi.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine de direktif verdi.

banner200
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.