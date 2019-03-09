Narkotik köpeğinden giriş izni alamadı

Girne Turizm Limanı’ndan KKTC’ye giriş yapan Mesut Aşır’ın üzerinde narkotik detektör köpeğin tepki vermesi ile yapılan aramada, hintkeneviri türü uyuşturucu bulundu

Evrim KAMALI

Girne Turizm Limanı’ndan, KKTC’ye giriş yapan 26 yaşındaki Mesut Aşır, narkotik detektör köpeğinin tepki vermesi ile uyuşturucu madde ile yakalanarak dün Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Şubesi’nde görevli polis, 7 Mart 2019 tarihinde, saat 10:30 sıralarında, Girne Turizm Limanında, KKTC’ye giriş yapan zanlının üzerinde narkotik detektör köpeğin tepki vermesi ile yapılan aramada, yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Zanlının gözaltına alındığını, maddenin analize gönderildiğini ve sonuçların beklendiğini kaydeden polis, soruşturma amaçlı zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkemede söz hakkı alan zanlı ise ilk kez Kıbrıs’a geldiğini, uyuşturucunun burada suç olduğunu bilmediğini, bağımlı olduğu için madde bulundurduğunu söyledi.

Mahkeme zanlı hakkında 3 gün tutukluluk emri verirken, ayrıca doktor kontrolünden geçirilmesine de direktif verdi.