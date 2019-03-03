Nargile ve kalem tipli tabancalarla yakalandı

Gazimağusa’da Ali Demir isimli şahsın aracında 1 adet 7.65 mm çapında canlı mermi, ateşli silah mekanizmasına sahip 1 elektronik nargile, tabanca mermisini ateşlemek için ateşli silah imalatında kullanılan 3 metal parça ve ateşli silah mekanizmasına sahip 1 kalem bulundu

İskele Narkotik ve Kaçakçılığı önleme müdürlüğüne bağlı bir Polis ekibinin başarılı çalışması sonucu ortaya çıkarılan Ateşli silah ve patlayıcı madde tasarrufu bölgede şok etkisi yarattı. KKTC’de belki de bir ilk olarak değerlendiren olay 1 Mart 2019 tarihinde meydana geldi.

1 Mart 2019 tarihinde saat 15.00 sıralarında Gazimağusa’da Palm Beach bölgesindeki park alanında tespit edilen Ali Demir isimli şahsın aracında Polis tarafından arama yapıldı. Yapılan aramada araç içerisinde 1 adet ateşli silah mekanizması bulunan elektronik nargile, tabanca mermisini ateşleme imalatında kullanılan 3 adet metal parça, 1 adet ateşli silah mekanizması bulunan kalem ve 1 adet 7.65 çapında canlı bulunarak emare alındı. Tutuklanan zanlı ek tutukluluk talebiyle ilgili olarak bugün Gazimağusa Mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı. Olguları dinleyen yargıç zanlının 3 gün süreyle Poliste tutuklu kalmasını emretti. (MHA)