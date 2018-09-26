Namaz kılmaya gitti, hırsızlık yaptı

Lefkoşa’da namaz kılmak için gittiği Yenişehir Cami’nde bank üzerinde dinlenen Süleyman Toprak’ın cep telefonunu çalan ve çaldığı telefonu başkasına satan Semir Okur tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da namaz kılmak için gittiği camiden cep telefonu çalan zanlı Semir Okur tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hamza Tarman, zanlı Semir Okur’un 3 Eylül’de Lefkoşa’da Yenişehir Camii’nde bank üzerinde dinlenen zanlı Süleyman Toprak’ın 1700 TL değerinde cep telefonu ve 30 TL değerindeki telefon kılıfını çalıp, 400 TL’ye sattığını söyledi. Zanlının benzeri suçtan sabıkaları olduğunu söyleyen Tarman, soruşturma maksatlı 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.