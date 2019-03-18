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Naim'in cinayet zanlıları için 8 gün daha tutukluluk

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Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad hakkında, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 8'er gün tutukluk emri alındı.

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Naim'in cinayet zanlıları için 8 gün daha tutukluluk
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Polis, olayla ilgili olarak Pakistan uyruklu Ali Hassan, Azmad Ali Virk ve Tanver Ahmed’in arandığını açıklamıştı.

Gökhan Naim (E-52), çarşamba günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş; olay sırasında Naim’in yanında bulunan ve içinde 112 bin Sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olan çanta da çalınmıştı.

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