Naim'in cinayet zanlıları için 8 gün daha tutukluluk

Gesfi Döviz Bürosu’nun sahibi Gökhan Naim’in öldürülmesi olayıyla ilgili olarak tutuklu bulunan Faiz Ul Hassan ve Bilal Ahmad hakkında, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nde 8'er gün tutukluk emri alındı.



Polis, olayla ilgili olarak Pakistan uyruklu Ali Hassan, Azmad Ali Virk ve Tanver Ahmed’in arandığını açıklamıştı.



Gökhan Naim (E-52), çarşamba günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş; olay sırasında Naim’in yanında bulunan ve içinde 112 bin Sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olan çanta da çalınmıştı.