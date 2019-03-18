Naim'in cinayet zanlıları için 8 gün daha tutukluluk

Polis, olayla ilgili olarak Pakistan uyruklu Ali Hassan, Azmad Ali Virk ve Tanver Ahmed’in arandığını açıklamıştı.
Gökhan Naim (E-52), çarşamba günü evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda öldürülmüş; olay sırasında Naim’in yanında bulunan ve içinde 112 bin Sterlin, 170 bin Euro ve 800 bin TL olan çanta da çalınmıştı.
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