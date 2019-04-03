Naim cinayetiyle ilgili bir zanlı serbest

Gökhan Naim’in cinayetiyle ilgili tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, zanlı Ali Okan Şengül’ün tutukluluk süresi üç gün daha uzatıldı. Abubakar Fiaz ise suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da 13 Mart tarihinde meydana gelen İş insanı Gökhan Naim’in öldürülerek tasarrufundaki yüklü miktardaki paranın çalınması ile ilgili olarak tutuklanan Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan yargılanmak üzere cezaevine gönderilirken, zanlı Ali Okan Şengül’ün tutukluluk süresi üç gün daha uzatıldı. Abubakar Fiaz, ise suçsuz olduğu anlaşılarak serbest bırakıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Adli Şubede görevli Polis Müfettiş Muavini Feyyaz İneci olayla ilgili bulguları aktardı. İneci, Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın 13 Mart tarihinde Lefkoşa’da meydana gelen “Taammüden Adam Öldürme, Adam Öldürme, Silahlı Soygun, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayıcı Madde Taşıma ve Tasarrufu, Meskun mahalde ateş etme” suçlamalarıyla methaldar olduklarını belirtti. İneci, zanlı Faiz Ul Hassan’ın KKTC vatandaşı, zanlı Bilal Ahmad’ın ise Şubat 2019 tarihinden beri ikzmet izinsiz olduğunu belirterek, tutuklu yargılanmalarını talep etti. İneci, diğer zanlıların ifadeleri doğrultusunda, olayda para dolu çantayı 518 plakalı bir Mercedes bir araçla gelen ve aranan Zayid Masood’a verildiğini itiraf ettiklerini belirtti. İneci, zanlı Ali Okan Şengül’ün HD 518 plakalı araçla yanında olan zanlı Zayid Masood’u Ercan Havaalını çemberinden aldığının belirlendiğini anlattı. İneci, zanlı Şengül’ün 26 ve 27 Mart’ta verdiği gönüllü ifadelerin teyid ve tekzibinin yapıldığını söyledi. İneci, zanlı ile Zayid Masood’un 17 ile 18 yıldır yakın arkadaş olduklarını belirterek, halen olayla bağının araştırıldığını belirtti. İneci, zanlının üç gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Zanlı Ali Okan Şengül’ün avukatı Dilem Morris, müvekkilinin tutukluluk talebine itiraz etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlılar Bilal Ahmad ve Faiz Ul Hassan’ın üç ayı aşmamak üzere cezaevine gönderilmesine emir verdi. İnan, zanlı Ali Okan Şengül’ün ise üç gün daha tutuklu kalmasına emir verdi.