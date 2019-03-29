Naim cinayeti zanlıları mahkemede

Gesfi döviz bürosu sahibi iş insanı Gökhan Naim'in öldürülmesi olayında dün akşam tutuklanan üç zanlı ile önceden tutuklu olan bir zanlı, bugün mahkemeye çıkarıldı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Kaza Mahkemesi, cinayet soruşturmasında önceden tutuklu bulunan Hüseyin Erseyis hakkında 7 gün daha tutukluluk emri verdi.

Polisin dün akşam tutukladığı SajidMasood, Rana Rahem AslamKhan ve Hasan Civelek’in ise 3'er gün süreyle poliste tutuklu kalmaları yönünde emir verildi.

SAHTE İSİM ORTAYA ÇIKARILDI

Öte yandan Gökhan Naim cinayetiyle bağlantılı olarak tutuıklanan M.S.P.'nin (E-51) gerçek adının Rahem Aslam Khan olduğu tespit edildi. Polis Basın Subaylığı, diğer adının sahte olduğu tespit edilen zanlıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.