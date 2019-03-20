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Mutfakta çıkan yangın korkuttu

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Mutfakta çıkan yangın korkuttu
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Girne’de bugün Osman Murabık’a ait ikametgâhın mutfak kısmında henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı bir yangın meydana geldi.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonucu ikametgâhın mutfak dolapları, tavanı ve çatısı yandı, diğer odalar ise islendi.

Öte yandan Lapta’da dün bir sitede elektrik panosu içerisinde yangın meydana geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkan yangın sonucu yedi adet elektrik sayacı ve sigortaları, ahşap pano tamamen, blok girişinde bulunan alüminyum kapı ve çerçevesi kısmen yandı, duvarlar islendi.

Polis, yangının, elektrik kablolarının aşırı yüklenmesi sonucunda kısa devre yapıp, alevlenmesi neticesinde çıktığını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

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