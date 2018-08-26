Mustafa Cengiz(Amcacık) sevenlerini üzdü

Lefkoşa'nın Arasta bölgesindeki tanınmış esnaflarından olan 57 yaşındaki Mustafa Cengiz(Amcacık), bugün saat 03.00 sıralarında Gazimağusa’da geçirdiği ani rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdi.

Cengiz, ailesi tarafından götürüldüğü Gazimağusa Devlet Hastanesi Acil Servisi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Polis açıklamasında, Cengiz’in otopsi maksatları için Gazimağusa Devlet Hastanesi morguna yerleştirildiği belirtildi.

Amcacık olarak tanınan Mustafa Cengiz yarın (27.08.2018) Lefkoşa Kabristanlığı'nda defnedilecek.