Mum, evi kül etti

Lefkoşa’da Ahmet Sivri’nin evinde elektriğin kesik olmasından dolayı yakılan mum eriyince eşyaları tutuşturdu. Bir anda alevler içerisinde kalan ev kısa sürede kül oldu

Lefkoşa’da dün sabah Ahmet Sivri’ye ait evde çıkan yangın sonucu büyük hasar meydana geldi.

Yangın saat 03.30 sıralarında meydana geldi.

Şht. Mehmet Hasan Tuna Sokak üzerine bulunan Ahmet Sivri’nin evinde elektriğin kesik olmasından dolayı yakılan mum eridi ve eşyaları tutuşturdu. Bir anda alevler içerisinde kalan ev kısa sürede kül oldu

Yangın sonucunda Şht. Mehmet Hasan Tuna Sokak üzerine bulunan evdeki tüm eşyalar yanarken ev de kullanılmaz hale geldi.



MORMENEKŞE AĞILLAR BÖLGESİNDE YANGIN…

Öte yandan Mormenekşe’de ağıllar bölgesinde, 81 yaşındaki isminin baş harfleri H.B.’nin gerekli tedbiri almaksızın ağılının etrafındaki kuru otları temizlemek amacıyla yaktığı ateşin rüzgarın etkisiyle kontrolden çıkmasıyla alevler Tahir Ergazi’ye ait ağıla sirayet etti. Yangın neticesinde 87 rulo balya,100 metre sulama lastiği,100 metre elektrik kablosu ve elektrik panosu yanarak zarar gördü.

Önceki gün saat 11.20 sıralarında, Mormonekşe’de meydana gelen olay neticesinde H.B ile ilgili yasal işlem başlatıldı ve soruşturma devam ediyor.



İNGİLİZ ÜSLER BÖLGESİNDEKİ YANGIN KKTC’YE SİRAYET ETTİ

Beyarmudu’nda, İngiliz Üsleri bölgesinde bulunan “Eski Pergamos Kampı” yakınlarında çıkan yangın, KKTC topraklarına sirayet etti. Yangında, yaklaşık 185 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar ile 13 rulo bala, 20 ton slaj, 5 talvar tutku meyvesi ve toplam 23 muhtelif meyve ağacı yanarak zarar gördü.

Önceki gün 14.40 sıralarında çıkan ve itfaiye tarafından ekipleri tarafından söndürülen yangınla ilgili soruşturma devam ediyor.

