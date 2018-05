Müdürden sahte öğrenci belgesi

Sahte öğrenci belgesi düzenleyen UKÜ tanıtım ofisi müdürü Aisha Rehman tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi’nde 10 Mayıs tarihinde, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yapan 29 yaşındaki Aisha Rehman’ın yabancı uyruklu bir öğrencinin, üniversitede herhangi bir kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenlediği ve belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatmak suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi.

Aisha Rehman sahte evrak düzenlediği gerekçesi ile tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Ömer Can olayla ilgili bulguları aktardı. Can huzurda bulunan zanlı Aisha Rehman’ın 10 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir üniversitede, Uluslararası Tanıtım Ofisi Müdürü olarak görev yaptığını ve yabancı uyruklu bir kişinin söz konusu üniversitede kaydı olmadığı halde bu şahıs adına, sahte bir öğrenci belgesi düzenleyerek konu belgeyi öğrenci işleri müdürüne imzalatarak tedavüle sürdüğünün tespit edildiğini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturma neticesinde zanlının önceki gün Ercan havaalanından çıkış yapmak isterken tespit edildiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Can zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit tekzip edileceğini benzer düzenlenmiş evrak olup olmadığının araştırılacağını ayrıca aranan bir şahıs bulunduğunu belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.