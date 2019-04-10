Motosikletliyi eziyordu

Lefkoşa’da trafik işaretlerine uymayan araç sürücüsü, motosiklet sürücüsüne çarptı

Murat ASLAN

Lefkoşa’da dün öğle saatlerine doğru trafik levhalarına dikkat etmeyen sürücünün neden olduğu kaza ucuz atlatıldı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza saat11:00 raddelerinde meydana geldi.

Haşmet Gürkan Sokak üzerinde kuzeye doğru seyreden Lefkoşa'da sakin 21 yaşındaki Mohammad Youssef Zarz, yönetimindeki EA 490 plakalı salon araç,

Tanzimat Sokak yol kavşağına geldiğinde dikkatsiz bir şekilde, mecburi sol levhası olmasına rağmen trafik işaretlerine uymayarak yoluna düz devam etti ve o esnada Tanzimat Sokak’tan gelip batıya doğru seyreden 65 yaşındaki Ahmet Şankayalar yönetimindeki ME 118 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kaza sonucu hafif yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede müşahede altına alındı.