Motosikletli yayaya çarptı

Kaza saat 13.20 sıralarında meydana geldi. Lefkoşa'da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, Ahmet Sönmez (E-42), yönetimindeki NJ 981 plakalı motosiklet ile güney istikametine doğru seyrettiği sırada Kutay Telekom önlerine geldiği zaman o esnada cadde üzerinde doğudan batıya doğru yaya olarak geçmeye çalışan Burçin Ipek (K-18)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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