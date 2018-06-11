banner107
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
Fransa Açık'ta şampiyon Nadal
25 0
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
Şampiyonluk penaltılarla kaçtı
235 0
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
Doğancı -Taşpınar yolu üzerindeki bitişik evler kül oldu
92 0
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
“Medya, şiddet haberlerinde yeni bir dil kullanmalı”
65 0
Yas tutmanın en acı verici geleneği
Yas tutmanın en acı verici geleneği
145 0
Nissan LEAF üstünü açtı
Nissan LEAF üstünü açtı
44 0
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
Dünyanın en en tehlikeli yanardağları
29 0
Millilerimiz adını finale yazdırdı
Millilerimiz adını finale yazdırdı
533 0
banner82
banner147

Motosikletçi Karakurt ağır yaralı

banner27

Girne-Alsancak çevre yolunun 6 ile 7’nci kilometreleri arasında meydana gelen trafik kazasında 28 yaşındaki motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt ağır yaralandı

Motosikletçi Karakurt ağır yaralı
banner137

 

Girne-Alsancak çevre yolunda dün sabaha yakın meydana gelen motosiklet kazasında 28 yaşındaki Yazgım Karakurt ağır yaralandı. Karakurt’un tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, kaza dün saat 03.30 sıralarında Girne-Alsancak çevre yolunun 6 ile 7’nci kilometreleri arasında meydana geldi. Karakurt, Alsancak istikametine seyrettiği sırada sağa meyilli virajda motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan motosiklet, banket dışındaki duvara çarptı.

Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü Yazgım Karakurt, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki ilk tedavisinin ardından Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’ne kaldırıldı. Karakurt’un tedavisi yoğun bakım servisinde sürüyor.

Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.