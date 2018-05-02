Girne -Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiindeki trafiğe kapalı yolda motosiklet ile araç çarpıştı

Murat ASLAN

Girne -Lefkoşa anayolunda dün gece araç ile motosiklet çarpıştı. Bir kişi yaralandı.

Kaza saat 19:50 sıralarında Ciklos mevkiinde meydana geldi.

21 yaşındaki Hamis Ezer, yönetimindeki NK 161 plakalı motosiklet ile tamirat nedeniyle trafiğe kapalı şerit içerisinde Girne’ye doğru seyrettiği sırada o esnada yine trafiğe kapalı şerit içerisinde karşıdan gelen 22 yaşındaki Uğurcan Sakal yönetimindeki 48 US 606 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı.