banner107
Müthiş maçta son gülen Real
Müthiş maçta son gülen Real
27 0
Gözler play off ve play outa çevrildi
Gözler play off ve play outa çevrildi
321 1
Duygulandıran belgesel
Duygulandıran belgesel
58 0
Magandalara tokat gibi ceza
Magandalara tokat gibi ceza
568 0
Kiralık araç cayır cayır yandı
Kiralık araç cayır cayır yandı
263 0
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
1. Ligin ilk yolcusu Ozanköy
215 0
Nisan Şakası nefes kesti
Nisan Şakası nefes kesti
36 0
Ömür Gedik coşkusu
Ömür Gedik coşkusu
206 0
banner82
banner147

Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı

banner27

Girne -Lefkoşa anayolunun Ciklos mevkiindeki trafiğe kapalı yolda motosiklet ile araç çarpıştı

Motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı
banner137

Murat ASLAN

Girne -Lefkoşa anayolunda dün gece araç ile motosiklet çarpıştı. Bir kişi yaralandı.

Kaza saat 19:50 sıralarında Ciklos mevkiinde meydana geldi.

21 yaşındaki Hamis Ezer, yönetimindeki NK 161 plakalı motosiklet ile tamirat nedeniyle trafiğe kapalı şerit içerisinde Girne’ye doğru seyrettiği sırada o esnada yine trafiğe kapalı şerit içerisinde karşıdan gelen 22 yaşındaki Uğurcan Sakal yönetimindeki 48 US 606 plakalı salon araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsünün ayağı kırıldı.

banner104
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.