Motosiklet sürücüsü ölümden döndü

Pamuklu - Çayırova yolunda sağ şeride geçen Rum plakalı motosiklet, karşıdan gelen kamyonetle çarpıştı

Pamuklu - Çayırova yolunda kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı.

Kaza dün saat 16.45 sıralarında Pamuklu - Çayırova yolunda meydana geldi. 37 yaşındaki Kyretev Serhıı, yönetimindeki KQS 494 plakalı motosiklet ile dikkatsizce Karpaz istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, sola meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun sağına geçmesi sonucu o esnada karşı istikametten gelmekte olan 49 yaşındaki Gürel Terün yönetimindeki HU 058 plakalı kamyonet araç ile çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Bu arada, motosiklet sürücüsünün kırıkları olduğu öğrenildi.

