Motosiklet sürücüsü genç ağır yaralandı

Lefkoşa'da bugün öğle saatlerinde Bakanlıklar bölgesinde meydana gelen motosiklet kazasında motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken, bir kişi ise hafif yaralandı.

Polisten verile bilgiye göre, kaza bugün saat 13:15 sıralarında, Lefkoşa’da, Sayıştalık binasının bulunduğu Şht. Hüseyin Mustafa Sokak üzerinde, 16 yaşındaki Eren Alpdoğan, yönetimindeki FZ 923 plakalı motosiklet ile anayol durumundaki, Şht. Halil Mustafa Sokak kavşağına geldiği zaman durmadan anayola dikkatsizce giriş yapması sonucu o esnada Şht. Halil Mustafa Sokak üzerinde kuzey istikametinden güney istikametine doğu seyreden 50 yaşındaki Dilek Yıldırım yönetimindeki KH 303 plakalı aracın sağ yan kısmına çarpmasıyla yaşandı.

Kaza sonucu ağır şeklide yaralanan motosiklet sürücüsü Eren Alpdoğan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde, aynı motosiklette yolcu olarak bulunan ve hafif yaralanan 15 yaşındaki Doğukan Kırdar ise acil serviste müşahede altına alındı.