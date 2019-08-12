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Motosiklet kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı

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Motosiklet kazasında biri ağır 2 kişi yaralandı
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Lefkoşa-Güzelyurt anayolunun 5 ile 6’ncı kilometreleri arasında dün akşam meydana gelen kazada biri ağır olmak üzere iki kişi yaralandı.
Arda Güven (E-24), yönetimindeki 34 JJ 5092 plakalı motosikletle Güzelyurt’a doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu Gönyeli ağıllar çemberinin bordür taşlarına ve çemberdeki trafik levhasına çarptı.
Sürücü Arda Güven ve motosiklette yolcu olarak bulunan Emre Kaya (E-23) Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emre Kaya, acil serviste müşahede altına alınırken, ağır yaralanan Arda Güven Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Hastanesi’nde sevk edilerek, yoğun bakıma alındı.
HAZİRAN AYINDA KURŞUNLANAN BOŞ OFİSLE İLGİLİ İLERİ SORUŞTURMA… 4 TUTUKLU VAR
Gazimağusa’da haziran ayında İlker Karter Caddesi’ndeki Themis Center isimli iş yerindeki boş ofisin kurşunlanmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada meselde zanlı olarak görülen V.Ç.(E-37), Y.O.(E-39), H.D.B.(E-42) ve S.M.M.B.(E-35) tutuklandı. 
KKTC’DE İZİNSİZ İKAMET EDEN 5 KİŞİ TUTUKLADI
Polis, dün ve bugün gerçekleştirdiği suçla operasyonel mücadele çalışmaları kapsamında KKTC’de izinsiz ikamet eden 5 kişiyi tutukladığını açıkladı.

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