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Motor sürücüsü ağır yaralandı

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Motor sürücüsü ağır yaralandı
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Güzelyurt-Lefkoşa anayolunda dün akşam saatlerinde meydana gelen motor kazasında 24 yaşındaki Mustafa Atılğan yaralandı. 

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün akşam 23.40 sıralarında yolda PB 468 plakalı salon aracıyla “dikkatsizce” seyreden Murat Biberoğlu’nun (E-56) “karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçmesi ve o esnada karşı istikamette sol şeritten dikkatsiz ve kavşağa geldiğinde süratini salim hadde indirmeden seyreden” Mustafa Atılğan yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletle çarpışması sonucu meydana geldi. 

Çarpmanın etkisiyle NM 733 plakalı motosiklet ileri doğru sürüklenerek durdu. 

Kaza sonucu yaralanan NM 733 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Atılğan, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi Acil servisinde yapılan ilk yardımın  ardından belinde ve sağ köprücük kemiğinde kırık olması nedeniyle yoğun bakım ünitesine alındı. 

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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