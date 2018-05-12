Motor kazasında bir kişi ağır yaralandı

Kaplıca -Büyükkonuk Anayolu’nda meydana gelen trafik kazasında 32 yaşındaki İsmail Koççat ağır yaralandı.
Saat 18:30 sıralarında Kaplıca -Büyükkonuk Anayolu’nnun 4-5 km’leri arasında, İsmail Koççat (E-32), yönetimindeki JH 467 plakalı motosiklet ile Kaplıca’dan Büyükkonuk istikametine doğru seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiği zaman yolun sağına geçmesi sonucu sağ tarafta bulunan su kanalı içerisine düşüp kayarak trafik levhasına çarparak durdu.
Kaza sonucu ağır 32 yaşındaki İsmail Koççat ağır yaralandı.
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Koççat’ın tedavisi sürüyor..Polis soruşturması devam ediyor
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