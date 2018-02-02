Motor hırsızlarına af yok

Lefkoşa Surlariçi’ndeki Ünsal Motor isimli garajdan bulunan 5 bin TL değerinde motor ve 1600 TL değerinde motor parçalarını çalan İsmet Yapıcı 9 ay, Uğurcan Gülmez ve Mehmet Kılıç ise 15’er ay hapis cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Eylül 2017 tarihinde meydana gelen dükkân açma hırsızlık suçundan yargılanan sanıklar Mehmet Kılıç, Uğurcan Gülmez ve İsmet Yapıcı aleyhindeki karar dün açıklandı açıkladı.

Başkan Melek Esendağlı, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay ve Yargıç Murat Soytaç’tan oluşan Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Ulunay açıkladı. Ulunay sanıkların işlemiş oldukları suçların ciddi ve yaygınlaşması gereken suçlardan olduğunu özellikle dükkân açma suçunun 7 yıla kadar hapis cezası öngören bir suç olduğunu belirterek benzer sabıkası olan zanlılar aleyhine bu durumu ağırlaştırıcı sebep olarak değerlendirdiklerini söyledi. Kıdemli Yargıç Alev Ulunay zanlıların suçlarını kabul edip adaletin erken tecellisine katkı koymasını lehlerine değerlendirdikten sonra sanıkları sabıkaları ve suça katkılarına göre cezalandırdıklarını belirterek sanık İsmet Yapıcı'yı 9 ay ve sanıklar Gülmez ve Kılıç'ı 15 ay hapis cezası ile cezalandırdıklarını açıkladı.

DAVA KONUSU OLAY NASIL OLMUŞTU?

Lefkoşa'da 21 Eylül 2017 tarihinde Lefkoşa Surlar içinde faaliyet gösteren Ünsal Motor isimli garajın kapısını hasara uğratmadan açan sanıklar içeride bulunan 5 bin TL değerindeki Gilera marka motor ve yaklaşık 1600 TL değerinde muhtelif motor parçalarını çalmışlardı. Zanlılar daha sonra güvenlik kamerası kayıt cihazını da çalarak kaçmışlardı.