Mormenekşe bir değerini daha kaybetti

Gazimağusa bölgesi köylerinden Mormenekşe bugün sabaha acı bir haberle uyandı.

Köyün sevilen simalarından olan ve İsmi Mormenekşe Spor Külübü’yle özdeşleşen Mustafa Menekşeli bu sabah yaşama gözlerini yumdu..

Mormenekşe Spor Kulübü başkanlığı yapan iş adamı Metin Menekşeli ile Elmaziye Topaloğlu ve Hürmüse Durmuşoğluları'nın babaları olan Mustafa Menekşeli tedavi gördüğü Gazimağusa Devlet Hastanesinde bu sabah hayatını kaybetti..

Çevresinde sevilen sayılan yardımsever birisi olarak bilinen Mustafa Menekşeli’nin ölümü başta ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

