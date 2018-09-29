Mısırlı balıkçılara para cezası

Rum Yönetimi bandralı balıkçı teknesiyle KKTC sularını ihlal ettikleri gerekçesiyle tutuklanan beş Mısırlı, üç bin 500 TL para cezasına çarptırıldı

Evrim KAMALI

“KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından tutuklanan 5 Mısır’lı ile ilgili soruşturma tamamlandı. 6 günlük soruşturma sürecinin ardından zanlılar, dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldılar. “KKTC’ye kanunsuz giriş” ve “Su Ürünleri Yasası’na aykırı hareket” suçlarından itham edilen 5 zanlı işledikleri suçları kabul ederek yargılandılar.

Zanlılar AhmedFarag Taha Elzahed, SamehSobheye Ali Moharam, Abdelraouf El DayedAbdelrahman, Abdou İbrahim Eid İbrahim Elgendy ve AmrMahmoudAbdouMohamed üç bin 500 TL para cezasına çarptırıldı.

Tahkikat memuru Ömer Yavuz, zanlıların, 21 Eylül tarihinde, saat 10,00 sıralarında, Girne Koruçam mevkiinin 7,5 deniz mili açığında tespit edildiklerini söyleyerek, zanlıların Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) bandralı GiaSouKaikiMou Al Nikola isimli 25 metrelik balıkçı teknesiyle karasularına girdiklerini aktardı.Zanlıların herhangi bir muhaceret işlemi yaptırmaksızın kanunsuz olarak girip, yine kanunsuz olarak yetkili makamdan alınmış herhangi bir izinleri olmaksızın balıkçılık faaliyetinde bulunduklarını vurgulayan Yavuz, zanlıların aynı gün KKTC Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından tespit edildiklerini ve tekneleri ile birlikte Girne Turizm Limanına çekilerek, tutuklandıklarını kaydetti.Polis memurunun şahadetinin ardından, işledikleri suçlardan itham edilen zanlılar 3500 TL para cezasına çarptırıldı. Para cezasını ödeyen zanlılar, ülkelerine iade edilmek üzere serbest bırakıldılar.