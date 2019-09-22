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Misafir olarak geldi, hırsızlık yaptı

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Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu evden hırsızlık yapan Funda Karadurak tutuklandı

Misafir olarak geldi, hırsızlık yaptı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa’da misafir olarak bulunduğu evden hırsızlık yapan 22 yaşındaki zanlı Funda Karadurak tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Şener olayla ilgili bulguları aktardı. Şener huzurda bulunan zanlı Funda Karadurak’ın 28 Ağustos 2017 tarihinde misafir olarak bulunduğu A.K’ye ait ev içerisinden çalınan sıralanmış 3 adet taşı bulunan kendinden zincirli kolye ile altından mamul üzerinde yunus balığı kolye ucunu sirkat ettiğine dair şikâyetin yapıldığını söyledi.

Polis zanlının mahkeme emri ile tutuklandığını ve tasarrufunda çalındığı beyan edilen kolyenin bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis memuru Şener mesele ile ilgili olarak zanlının gönüllü ifade verip suçunu kabul ettiğini ve çalınan ziynet eşyalarından birinin bulunmasına rağmen altın yunus kolye ucunun halen arandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili yürütülen soruşturmanın devam ettiğini zanlının ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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