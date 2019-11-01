Minibüsün çarptığı çocuk yoğun bakımda

Demirhan'da, dün saat 12.30 sıralarında, Sevgül Sokak üzerinde, Şekerler Diyarı Eğitim Merkezi önünde, 32 yaşındaki Gökçen Eğri, kullanımındaki TGM 371 plakalı minibüs araç ile eğitim merkezine getirdiği öğrencileri araçtan indirdikten sonra aracı geri geri sürdüğü esnada tekrar araca doğru yönelen 4 yaşındaki Mert Çakır aracın sol ön tekerleği ile çarptı.
Kaza sonucu ağır şekilde yaralanan Mert Çakır kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavisi halen sürerken, araç sürücüsü Gökçen Eğri tutuklandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.