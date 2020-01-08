Girne – Tatlısu yolunda minibüs devrildi, üç yolcu yaralandı

Kaza dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi.

55 yaşındaki Halil Çelebi, TNL 513 plakalı minibüs ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada Batıbeniz Petrol istasyonunu geçtikten sonra sağa meyili viraja geldiği zaman direksiyon hâkimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak sol yan kısmı üzerine devrildi.

Kaza sonucu yaralanan araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Emine Tankut, 20 yaşındaki Sevgi Barut ve 19 yaşındaki Esen Kurt kaldırdıkları Girne Dr Akçiçek Hastanesinde tedavileri halen sürüyor.