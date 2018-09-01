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Mezarlıkta voyvodalık

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Lefkoşa Mezarlığı’nda aralarında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, A.K’yi darp edip, sol göz yuvarının kırılmasına neden olan Mustafa Kamburoğlu ve Erdal Kalkan tutklandı

Mezarlıkta voyvodalık
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa mezarlığında aralarında kız meselesi yüzünden çıkan tartışma neticesinde A.K isimli şahsı sol göz yuvarının kırılmasına neden olan zanlılar Mustafa Kamburoğlu ve Erdal Kalkan tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldılar.

Mahkemede mesele ile ilgili yeminli şahadet veren polis memuru İzlem Civisilli olayla ilgili bulguları aktardı. Civisilli, zanlılar Mustafa Kamburoğlu ve Erdal Kalkan’ın  27 Ağustos’ta saat 18.00’de Lefkoşa Mezarlığı’nda aralarında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada, A.K’yi darp edip, sol göz yuvarının kırılmasına neden olduklarını söyledi. Polis zanlıların aynı gün tutuklandıklarını belirterek, 28 Ağustos’ta müştekinin muayene raporunda sol göz yuvarının kırık olduğunun belirlendiğini mahkemeye aktardı. Zanlıların  suçlamaları kabul etmediklerini belirten polis memuru Civisilli, ilerde görüşülecek davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Rauf Kürşad, davalarında hazır olmalarını sağlamak maksadı ile yurtdışına çıkışlarının yasaklanması, KKTC vatandaşı ikişer kefilin 50 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada bir gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.   

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