Mezarlıkları temizliyormuş!

Lefkoşa mezarlığında birçok aracın camlarını kırarak, onlarca kez hırsızlık yapan ve son girişiminde yakalanan 67 yaşındaki İbrahim Şahin, mahkemede verdiği ifadede mezarlığa sık sık gidip, mezarları temizlediğini iddia etti

Evrim KAMALI

Lefkoşa Mezarlığı’nda 2018 yılının başından itibaren araçların camlarını kırarak, onlarca hırsızlık yaptığına inanılan 67 yaşındaki İbrahim Şahin, “Sirkat” ve “Kasti hasar” suçlamasıyla tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görev yapan polis memuru Ayşe Nurçin Hocaoğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Hocaoğlu, 2018 yılının başından itibaren Lefkoşa Mezarlığı’nda park halinde bulunan araçlara kasti hasar yapılıp içerisinden para ve ziynet eşyalarının sirkat edildiğini anımsattı. Bu hususla ilgili polise birçok şikâyet geldiği ve bunun üzerine soruşturma başlatıldığını söyleyen Hocaoğlu, 28 Kasım’da zanlı İbrahim Şahin’in Lefkoşa Mezarlığı’nda şüpheli görülüp yapılan üst aramasında 2 Eylül’de Burçin Aliusta’ya ait araç içerisinden sirkat edilen 2 adet USB bulunup emare alındığını ve akabinde zanlı aleyhine Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden derdest temin edilip tutuklandığını belirtti. Polis memuru Ayşe Nurçin Hocaoğlu,zanlının bugüne kadar mezarlıkta meydana gelen Sirkat ve Kasti Hasar meseleleri ile bağlantısı olduğuna inanıldığını söyledi. Meselede alınması gereken ifadeler ve bulunması gereken emareler olduğunu belirten Hocaoğlu, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlı İbrahim Şahin, “Ben yapmadım. USB’yi kimden aldığımı polise söyledim. Mezarlığa sık sık gidip, mezarları temizlerim. Beni, bir mezara çiçek koyarken yakaladılar” dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının bir gün tutuklu kalmasına emir verdi.