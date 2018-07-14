Meyhanesinde ova tavşanı servis eden işletmecilere yasal işlem

KKTC Avcılık Federasyonu’nun “Alo 140 İhbar Hattı”na, bir kişinin sosyal medyayı da kullanarak, meyhanesinde av hayvanı servis edildiği reklâmı yaptığı ihbarı alması sonrasında polisle birlikte bu meyhaneye yaptığı kontrolde pişirilmiş ve servis edilmiş ova tavşanı tespit etmesi üzerine yasal işlem başlatıldı

Polisin, bir meyhanede ova tavşanı servisi yapan işyeri sahipleri hakkında yasal işlem başlattığı bildirildi.

KKTC Avcılık Federasyonu’ndan verilen bilgiye göre, “Alo 140 İhbar Hattı”na, bir kişinin sosyal medyayı da kullanarak, meyhanesinde av hayvanı servis edildiği reklâmı yaptığı ihbarı geldi.

İhbarı değerlendiren Av Koruma Birimi, geçen çarşamba akşamı söz konusu meyhanede yaptığı kontrolde pişirilmiş ve servis edilmiş ova tavşanı tespit etti.

Polis, ilgili meyhane işletmecileri hakkında yasal işlem başlattı.

Avcılık Federasyonu açıklamada, konuya duyarlılık gösterip bizzat ilgilenen Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu’na, Emekli Polis Subayı Hüseyin Demirel’e ve operasyonda görevli polis memurlarına ı teşekkür etti..

AV VE AVLA İLGİLİ YABAN HAYATINI DÜZENLEME YASASI;

Av hayvanlarının ve yabani kuşların otel, pansiyon, lokanta, market, kahvehane, bar veya bu gibi ikametgah dışında başka yer veya mekanda pişirilmesi, yemek olarak verilmesi veya yemek listesinde gösterilmesi yasaktır.

Her avcı, “Büyük Av” I. ve II. İnce Av içinde vurulan av hayvanlarını, o yıl için ilan edilen ilgili av tarihinin son gününden itibaren 90 (Doksan) gün içinde tüketmek zorundadır.