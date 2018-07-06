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Metehan sapığı yakalandı

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Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak Hayriye Toktaş'ın evinin etrafında dolaşan ve pencereden içeriyi gözetleyerek tacizlik yapan Azim Akmamedov yakalandı

Metehan sapığı yakalandı
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Evrim KAMALI

Lefkoşa Metehan bölgesindeki apartmanların etrafında dolaşıp camlardan içeriye bakan ve bölge halkını tedirgin eden Azim Akmamedov önceki akşam tespit edilerek yakalandı.Zanlı dün de tutuklama talebiyle Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olguları aktaran polis, zanlının 30 Haziran’da saat 02:00 sıralarında Lefkoşa- Kermiya bölgesinde çevre sakinlerini tedirgin edecek şekilde yüzünü kapatarak Hayriye Toktaş'ın ikametgahının önünde, girişinde ve etrafında dolaşarak mülke tecavüz edip, ikametgah penceresinden içeriye bakmak suretiyle tacizlik suçunu işlediğini söyledi. Zanlının önceki akşam Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandığını kaydeden polis, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini, zanlının verdiği ifadenin araştırılacağını kaydetti. Polis, zanlının soruşturma maksatlı bir gün tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme zanlı hakkında bir gün tutukluluk emri verdi.

Mahkemede söz alan zanlı ise kız arkadaşının evini başka bir evle karıştırdığını ve kız arkadaşının yüzünü kapatmasını istediği için kapattığını öne sürdü.

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