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Metehan'da kaçak sığır eti ve çeşitli yemek malzemesi ele geçirildi

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Metehan'da kaçak sığır eti ve çeşitli yemek malzemesi ele geçirildi

Polis, Lefkoşa’da Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan 2 ayrı araçta yaptığı aramada kaçak 50 kilo sığır eti ve 49 adet çeşitli yemek malzemesi tespit etti. 
Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 24 yaşındaki H.A.’nın kullanımında bulunan araçta polis tarafından yapılan aramada araçta gizli bölme içerisinde muhafaza edilen gümrüğe beyan edilmemiş toplam 50 kg ağırlığında sığır eti tespit edildi. 


Polis, 32 yaşındaki O.Ö.’nün kullanımında bulunan araçta yapılan aramada ise yine gümrüğe beyan edilmemiş toplam 49 adet çeşitli miktarda yemek malzemesi tespit etti. 
Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatılırken, soruşturma devam ediyor. 

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