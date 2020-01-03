banner255
banner69
Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler
Hamile kalmayı kolaylaştıran yiyecekler
6 0
Dereler boşa akmamalı
Dereler boşa akmamalı
9 0
 
Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor
Kişmir'in korktuğu gerçekleşiyor
125 0
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
Surlariçi’ne 24 saat trafik polisi şart
56 0
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
Samani: Spor Dairesi atletizmi hiçe saydı
31 0
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
Gençlerin mücadelesi şampiyonluk ve final için
20 0
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
Fatma teyzemizin şikayetine bir kulak verin
144 0
banner355

Metehan'da 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

banner27

Metehan'da 200 gram uyuşturucu ele geçirildi

Ercan Havalimanı, Bostancı ve  Metehan Kara Giriş Kapısı’nda yapılan aramalarda tasarrufunda uyuşturucu tespit edilen 4 kişi tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün Ercan Havalimanı'ndan KKTC'ye giriş yapan M.K.’ye (E-32) narkotik dedektör köpeğinin tepki vermesi sonucu üzerinde yapılan aramada yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare alındı.

Bostancı'da ise, Şht. Orhan Barut Sokak üzerinde, polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu park haklide bulunan aracı içerisinde şüpheli olarak görülen E.D’nin .(E-36) tasarrufunda,  yaklaşık 3 gram ağırlığındaki sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile uyuşturucu madde içerdiğine inanılan ikisi 2 tam ve biri yarım olmak üzere 3 adet hap bulunarak emare alındı.

Metehan Kara Giriş Kapısı’ndan KKTC’ye giriş yapan S.A.B.S.’nin (E-23) kullanımında bulunan araçta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan aramada yaklaşık 41 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile aynı araçta yolcu olarak bulunan A.M.M.H.A.(E-21) üzerinde yapılan aramada ise yaklaşık 150 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındı.

Olaylarda adı geçen şahıslar tutuklandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.